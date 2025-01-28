В Карабаше в этом году планируется закончить ремонт горбольницы

Алексей Текслер поставил ряд задач руководству малого города

Сегодня, 28 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работал в Карабаше. Осмотрел ряд объектов, заложил символический первый камень в фундамент будущего жилого комплекса и обозначил ряд первоочередных задач. О том, что уже сделано в городе и что появится здесь еще, читайте в материале ИА «Первое областное».

Глава региона подчеркнул, что Карабаш динамично развивается.

«Динамика видна во многих сферах. В первую очередь речь идет о благоустройстве, новых пространствах и объектах, в том числе жилищно-коммунальных. Строится новое жилье, объекты культуры и спорта. Над этим работаем вместе с комбинатом, и жители отмечают, что Карабаш меняется, и это безусловный факт», — отметил Алексей Текслер.

В рамках рабочей поездки губернатор посетил Центр культурного развития. Долгожданный объект уже сдан и в мае 2025 года примет посетителей. Ожидается, что центр позволит существенно увеличить охват детей и взрослых, которые занимаются творчеством.

За последние несколько лет многое сделано по вопросу строительства дорог, отметил губернатор.

Сейчас задача номер один — завершить в этом году ремонт больницы в Карабаше, подчеркнул глава региона. Напомним, с таким запросом на прямую линию губернатора обратилась местная жительница.

«Стоит задача в этом году ремонт завершить. Сейчас отдельно с главой поговорили и руководством социального блока правительства, что сегодня и для нового главы, и для Минздрава это приоритетный объект, который надо завершать. Там была определенная чехарда с подрядчиками. Вот в этом году этот объект будет завершен», — заверил Алексей Текслер.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в этом году завершат два объекта — очистные водозабора и канализования на озере Серебры. На особом контроле — восстановление и укрепление дамбы Киалимского водохранилища, которая пострадала во время летних дождевых паводков 2024 года.

«Прошлогодний паводок размыл дамбу на Киалимском водохранилище. Была построена временная дамба, восстановлен водозабор из водохранилища. Сейчас идет проектирование восстановления конструктива всей дамбы. Эта работа на особом контроле», — подчеркнул губернатор.

Проект будет завершен летом.





Огромную роль в развитии Карабаша играет комбинат «Карабашмедь» (предприятие Русской медной компании), отметил Алексей Текслер. Благодаря плодотворному сотрудничеству правительства региона и градообразующего предприятия в городе появляется инфраструктура, строятся дороги, дома, спортивные и медицинские центры.

«Город стал чище. Еще пять лет назад, мы помним, какие были стереотипы о Карабаше с точки зрения экологии. Сегодня это не так: белый снег, экологическая ситуация существенным образом поменялась благодаря влиянию комбината», — сказал губернатор.

Он отметил, что уже сегодня считает Карабаш одним из самых динамично развивающихся малых городов не только Челябинской области, но и России, а также выразил уверенность, что в ближайшие годы он станет одним из лучших малых городов страны.



Материал создан ИА «Первое областное»