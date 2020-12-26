В Карабаше тарифы на отопление снизятся на восемь процентов

Об этом сегодня, 26 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорился с коммунальщиками

Сегодня, 26 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Карабаш в рамках рабочей поездки. Глава региона встретился с главой округа Олегом Будановым и обсудил с ним самые разные вопросы, включая теплоснабжение — наболевшую для граждан тему. На месте работал корреспондент «Первого областного» информагентства.

Разговор с главой Алексей Текслер начал с медицины.

«В этом году городская медицина получила существенную помощь: маммограф, автотехнику. На будущий год карабашские медики тоже в планах области. Приобретена квартира для врача по областной программе»,— отметил губернатор.

Олег Буданов начал отвечать на вопросы губернатора с коронавируса. По его словам, в Карабаше долгое время не было ни единого случая заболевания вирусом, но на сегодняшний день зафиксировано 110 случаев заболевания, 56 человек уже полностью выздоровели, и 7 пациентов скончались. Но есть и положительные моменты: в этом году в Карабашский округ по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» были привлечены два фельдшера и три врача.

Плавно разговор политиков перешел к ремонту дорог и благоустройству. Алексей Текслер отметил, что в этом году на ремонт дорог Карабашу выделено около 30 миллионов рублей. Что было сделано на эти средства?

«На областные 30 миллионов отремонтированы два километра транзитной дороги, которая много лет вызывала нарекания всех гостей города. Готов проект ремонта всех 6 километров „транзитки“. До проведения госэкспертизы стоимость ремонта и реконструкции оценивается в 420 миллионов. Вместе с профильным министерством мы надеемся, что деньги удастся получить в рамках различных программ по развитию Челябинской агломерации. Также идет реконструкция улицы Металлургов»,— ответил Олег Буданов.

Губернатор Челябинской области отметил, что глава округа большое внимание уделяет благоустройству, что очень заметно. Например, новая площадь, которая видна из окна администрации Карабашского городского округа, заметно преобразилась.

«Контраст с тем, что было, разительный»,— сказал Алексей Текслер.

Еще одна серьезная тема — теплоснабжение. Уже подготовлено два сценария решения этой проблемы, и совсем скоро, после согласования с надзорными органами, они будут вынесены на публичное обсуждение. Алексей Текслер считает, что все это можно сделать в несколько раз быстрее, а потому специально пригласил на совещание теплоснабжающую организацию и местных жителей. Проблемы изношенных сетей водоснабжения и водоотведения тоже можно решить, считает губернатор, тем более это на это выделяются серьезные федеральные средства.

В качестве иллюстрации коммунальной системы Карабаша корреспондент «Первого областного» пообщался с 73-летним пенсионером Владимиром Геращенко. Мужчина уже разговаривал с губернатором по поводу местных тарифов, и не один раз. По его словам, за отопление своей «двушки» он платит больше 5,8 тысячи рублей, не считая остальных коммунальных платежей.

«Реконструкция котельной состоялась 6-7 лет назад. Нам уже тогда обещали, что тариф упадет в пять раз. Пока он только растет. Текслер обещал снизить их на 8 процентов. Так что к февралю мы это почувствуем»,— сказал Владимир Геращенко.

По итогам встречи с главой Карабаша и теплоснабжающей организацией было достигнуто некое соглашение с коммунальщиками, чтобы уже с 1 января 2021 года тарифы на отопление в городе снизились на 8 процентов.