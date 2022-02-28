В Карабаше прокуратура нашла нарушения в работе школьной столовой

Директора привлекли к ответственности

В Карабаше прокуратура города нашла нарушения в организации школьного питания. Проверка надзорного ведомства показала, что в школе № 6 не соблюдаются санитарные нормы и правила. На директора учреждения возбудили дело об административном правонарушении, а главный санитарный врач оштрафовал виновное должностное лицо на 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура установила, что в средней общеобразовательной школе № 6 Карабаша не соблюдаются правила обработки овощей и яиц, сотрудники пищеблока работают без перчаток, блюда в меню повторяются в течение 2 дней. Кроме того, не отбираются контроли суточных проб, а учетные журналы заполняются не по правилам.

«Прокурором г. Карабаша в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению)», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Главный государственный санитарный врач территориального отдела привлек виновное должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Директору школы внесли представление об устранении нарушений. Требования выполнены.