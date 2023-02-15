В Карабаше построили газопровод для новых микрорайонов

Специалисты ввели в эксплуатацию новую закольцовку между двумя ГРС

Газовики сделали газопровод-закольцовку ГРС и ГРС-2 в Карабаше, а также ввели в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт. Как сообщили в АО «Газпром газораспределение Челябинск», новые объекты позволят газифицировать 1,2 тысячи абонентов в городе. Речь также идет о проектируемом жилом комплексе, где создадут образовательную и спортивную инфраструктуру.

Голубое топливо получат и предприятия коммунального сектора. Новый газопровод также повысит надежность газоснабжения нынешних потребителей. Главный инженер филиала компании в Миассе Михаил Иванов заявил, что надежность подачи газа повышается за счет того, что доступ к голубому топливу может обеспечить вторая газораспределительная станция, если первая станция выйдет из строя или на ней будут проводить плановые работы.

«Кроме того, появилась возможность подключения новых абонентов, а также при необходимости стало возможным увеличить объемы подачи газа производствам», — сказал Михаил Иванов.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что закольцовка между двумя ГРС в Карабаше позволит подключать новых абонентов уже в этом году. В прошлом году построили еще два подобных объекта в Златоусте (2,2 тысячи новых абонентов и возможность подключить инфраструктуру «Таганая») и в Миассе.

На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер обсудил вопросы газификации с новым гендиректором «Газпром газораспределение Челябинск» Антоном Лебедевым. В этом году усилят темпы догазификации в регионе. Также будет уделено повышенное внимание Сосновскому району, где ведется активное жилищное строительство, чтобы уменьшить нагрузку на электрические сети.