В Карабаше полностью восстановили работу систем отопления в 31 доме

Все стояки в пострадавших домах запущены

В Карабашском городском округе завершились работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах, пострадавших от коммунальной аварии. Глава округа Павел Титов доложил, что все стояки внутридомовых систем отопления в 31 доме запущены. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Челябинской области.

По состоянию на 11:00 29 января было восстановлено около 90% теплоснабжения. Оставались работы на шести стояках, что затронуло ориентировочно 30 квартир. К 15:00 все работы завершили, тепло подали во все квартиры.

Управляющие компании и администрация округа продолжают держать ситуацию на контроле, чтобы не допустить новых локальных инцидентов. МинЖКХ выразил отдельную благодарность муниципальным образованиям, сотрудникам, жителям и предприятиям, принявшим участие в ликвидации последствий аварии.