В Карабаше отремонтировали более 7 километров транзитной дороги

Трассу адаптировали к повышенным нагрузкам

В Карабаше открыли движение по обновленной автомобильной дороге по улице Пархоменко, которая является частью региональной трассы Миасс — Карабаш — Кыштым, сообщает Миндортранс Челябинской области. Проезжую часть протяженностью 7,1 км частью реконструировали, частью отремонтировали, в том числе капитально.

В министерстве уточнили, что новая дорога имеет три слоя специального асфальтобетона, который применяют при повышенных нагрузках. Работы включали в том числе масштабное устройство нового земляного основания: одного только скального грунта было завезено более 100 тысяч тонн.

По ходу трассы дорожники уложили 12 водопропускных труб, смонтировали новое барьерное ограждение, а также соорудили 1,5 км тротуаров и установили опоры освещения. Также был реконструирован железнодорожный переезд.

Напомним, что в октябре завершился ремонт 18-километровой дороги в Аргаяшском районе между деревней Халитова и магистралью Миасс — Карабаш — Кыштым. Трассу ремонтировали два года, это популярное туристическое направление к местам отдыха на Аргазинском водохранилище.