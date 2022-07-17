В Карабаше открыто новое пожарное депо

В открытии комплекса для размещения гарнизона принял участие губернатор Алексей Текслер

До сих пор в Карабаше квартировало отделение миасского пожарного гарнизона в старом, условно приспособленном под нужды спасательного ведомства. Теперь оно расширено до полноценной пожарно-спасательной части, ПЧС номер 72 федеральной противопожарной службы. Новое подразделение предназначено для профилактики возгораний и борьбы с пожарами в городе, окрестностях и на объектах завода Карабашмедь. Под защитой подразделения находятся 10 населенных пунктов, 9 из которых живут под угрозой лесных пожаров: это 3,5 тысячи частных жилых домов, 210 многоквартирных, более 12 тысяч жителей.

Расходы на строительство нового депо в рамках соглашения с региональным ГУ МЧС взяло на себя АО «Карабашмедь». Комплекс построили менее чем за год.

К услугам бойцов 72-ой части основное здание, гараж на четыре машины, учебно-тренировочная башня, теплодымокамера, способная имитировать обстановку настоящего пожара, три пожарных автоцистерны и спецавтомобиль с возможностью установки беспилотника.

«Новое пожарное депо с современнейшим оборудованием даст возможность прикрыть от огня город, соцобъекты, курортную часть озера Увильды, градообразующее предприятие. Уверен, что пожарная обстановка в городе будет улучшаться. Благодарю наших спасателей, именно вы в любых условиях приходите первыми на помощь»,— обратился к бойцам части губернатор.

Алексей Текслер вручил начальнику ГУ МЧС России по Челябинской области Юрию Буренко сертификат на три автоцистерны повышенной проходимости. Генерал-майор Буренко отметил, что подразделение наконец-то обрело свой дом на берегу городского пруда.

«Речь не только о бытовых условиях, новые объекты позволяют тренироваться, повышать свой профессионализм»,— отметил Юрий Буренко.