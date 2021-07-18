В Карабаше 90 семей смогут переехать в новые квартиры из ветхого жилья уже в сентябре

Губернатор Челябинской области проконтролировал ход строительства дома

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Карабаш осмотрел пятиэтажный дом на улице 23 годовщины Октября, строящийся по программе расселения вето-аварийного жилья. Первые 90 семей смогут переехать в новый дом уже в сентябре этого года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Первая очередь — 90 квартир. Сейчас там уже идет внутренняя отделка, на следующей неделе подрядчик приступит к благоустройству. Во второй очереди строительства будет 50 квартир, в перспективе появится еще несколько секций на 120 квартир. Этого хватит, чтобы полностью выполнить программу расселения в городе»,— рассказал губернатору глава Карабаша Олег Буданов.

Строительство жилья площадью 3700 квадратных метров началось в 2020 году. Средства выделены в рамках областной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем».

На 1 июля 2021 года уже полностью завершен монтаж блоков, отделка квартир и подъездов составляет 25%, благоустройство прилегающей территории выполнено на 30%.

Всего в Карабаше признаны аварийными и подлежащими сносу 42 дома.