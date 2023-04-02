В Калининском районе Челябинска снесут почти 900 аварийных деревьев

Работы пройдут в Никольской роще

В понедельник, 3 апреля, в Калининском районе Челябинска в Никольской роще начнутся работы по сносу аварийных и погибших деревьев и уборке валежника. Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего планируется снести 890 деревьев. При этом местные власти пообещали компенсационную высадку.

«3 апреля на основании разрешений Управления экологии и природопользования на территории Никольской рощи начнутся работы по сносу порядка 890 аварийных и погибших деревьев. В качестве натуральной компенсации будет высажено 519 деревьев, из них 20 хвойных пород, высота саженца которых не менее 3,5 метров»,— уточнили в мэрии.

В администрации уточнили, что проведенные работы позволят планировать дальнейшее благоустройство территории рощи.