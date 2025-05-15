В Калининском районе Челябинска появится стела памяти пропавших детей

Инициатором проекта стал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В сквере на улице Кирова (дома 11—13а) в Челябинске установят арт-объект «ЖИВИ» — символ надежды на возвращение домой каждого потерявшегося ребенка, сообщил в своем телеграм-канале глава Калининского района Сергей Колесник.

Два металлических полотна, украшенных каплями слез, изображают уходящих детей, плавно переходящих в образ улетающих птиц.

Инициатор проекта — поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Подготовительные работы начнутся в ближайшее время.

Эта стела — напоминание о важности проблемы пропажи детей и о нашей общей ответственности. Только вместе мы можем сделать мир безопаснее для наших детей!

Объект появится во многих городах России. Сейчас он установлен в Москве около Южного входа ВДНХ.

25 мая — Международный день пропавших детей.