В Калининском районе Челябинска открыли новое здание прокуратуры

В служебном пространстве площадью 1600 «квадратов» сможет работать более 30 сотрудников

В Челябинске состоялась торжественная церемония открытия нового здания прокуратуры Калининского района. В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и прокурор региона Игорь Донгаузер, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Церемонию приурочили к 304-й годовщине образования органов прокуратуры России. Глава региона, перерезав вместе с прокурором красную ленточку у центрального входа, поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником.

«Ваша работа очень важна, ответственна и почетна. В нашем регионе прокуратура работает очень ответственно и качественно, здесь нет мелочей. Вопросы, которые вы рассматриваете, охватывают все сферы жизни. Исполнительные органы работают в тесном взаимодействии с вами, по-другому не может быть организована работа», — подчеркнул Алексей Текслер.

Новое служебное пространство площадью 1600 квадратных метров предназначено для 32 сотрудников.





«Уверен, что в новых, современных условиях они смогут более эффективно выполнять поставленные перед ними задачи», — отметил Игорь Донгаузер.

Алексей Текслер добавил, что улучшение материально-технической базы правоохранительных органов является важной частью работы прокуратуры.



