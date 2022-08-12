В Калининском районе Челябинска ограничат движение транспорта до конца сентября

На улицах Кыштымской и Работниц начнут ремонт дорожного полотна

В Челябинске с 13 августа и по 20 сентября ограничат движение транспорта на улицах Кыштымской и Работниц. По данным городской администрации на участках произведут капитальный ремонт дорожного покрытия и тротуаров.

Работы проведет ООО «СТРОЙМИГСИТИ», заказчик — комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Участок на Кыштымской перекроют от улицы Калинина до Работниц, а улицу Работниц — от Свердловского проспекта до Каслинской. Работы планируют завершить до 20 сентября.

Напомним, в Металлургическом районе Челябинска с 12 августа до 20 часов 15 сентября ограничили движение по улице Румянцева на участке от дома № 33 до дома № 28 из-за ремонта теплотрассы.