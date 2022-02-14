В Калининском районе Челябинска 89 жилых домов останутся без воды

Водоснабжение отключат 16 февраля с 09:00 до 20:00

В среду, 16 февраля, в Калининском районе Челябинска 89 жилых домов и более 30 административных зданий и образовательных учреждений на весь день останутся без воды из-за ремонта водовода. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«16 февраля для проведения ремонтных работ на водоводе будет произведено отключение водоснабжения с девяти утра до восьми вечера. Под отключение попадут 89 жилых домов, пять образовательных учреждений и 26 административных зданий», — уточнил чиновник.

Список адресов, которые попадут под отключение, будет опубликован позже на сайтах администрации города и МУП «ПОВВ». Также об отключении жителей проинформируют управляющие компании.