Что можно прописать в брачном договоре

Документ регулирует только имущественные вопросы

Нередко при заключении брака супруги составляют брачный договор. В документе они прописывают, как будет поделено имущество в случае развода. Но, как сообщил владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин, прописать в брачном договоре можно и такие вопросы, как раздельная форма владения, передают наши коллеги из издания «Тюменская область сегодня».

«Супруги сами могут определить, как будет использоваться имущество: полностью совместное владение, совместное владение без добрачного имущества или раздельная форма владения. В последнем случае необходимо подробно расписать, что из личного имущества чьей собственностью становится»,— рассказал Антон Палюлин.

Кроме того, в брачном договоре можно прописать, как будут распределены кредитные обязательства, доходы, возможные эпизоды дарения, наследства и многое другое.