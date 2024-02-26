Бывает, что у человека при пересечении границы изымают загранпаспорт и дальше по маршруту он отправиться не может. При этом документ могут просто изъять за ряд нарушений, а могут еще и штраф выписать. В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области рассказали, за какие нарушения могут изъять документ.
Загранпаспорт изымается без привлечения его владельца к административной ответственности в следующих случаях:
- если неверно указан пол;
- если допущены ошибки в фамильно-именной группе;
- если перед ламинированием были дописаны недостающие буквы в фамилии или имени;
- если допущены технические ошибки в машиносчитываемой зоне.
Изъять документ могут и в том случае, если на нем множество механических повреждений. В их числе:
- нарушение элементов защиты, из-за чего невозможно установить подлинность документа (размытые водяные знаки, срезанная защитная лента и т. д.);
- нарушение целостности паспорта (вырванные или разорванные страницы);
- повреждение машиночитаемой зоны;
- повреждение электронного чипа в биометрических данных;
- отсутствие в паспорте свободного места для проставления отметок о пересечении границы;
- самостоятельное внесение изменений (например, оторванная страница приклеена скотчем).
В таких случаях владелец паспорта привлекается к административной ответственности.
Пограничники настоятельно советуют обращаться с документом бережно, внимательно все проверять при его получении, а также следить за тем, чтобы в паспорте оставалось место для отметок, и в случае необходимости менять документ.