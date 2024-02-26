В каких случаях могут изъять загранпаспорт

Перед получением документ нужно тщательно проверить, а потом бережно хранить

Бывает, что у человека при пересечении границы изымают загранпаспорт и дальше по маршруту он отправиться не может. При этом документ могут просто изъять за ряд нарушений, а могут еще и штраф выписать. В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области рассказали, за какие нарушения могут изъять документ.

Загранпаспорт изымается без привлечения его владельца к административной ответственности в следующих случаях:

если неверно указан пол;

если допущены ошибки в фамильно-именной группе;

если перед ламинированием были дописаны недостающие буквы в фамилии или имени;

если допущены технические ошибки в машиносчитываемой зоне.

Изъять документ могут и в том случае, если на нем множество механических повреждений. В их числе:

нарушение элементов защиты, из-за чего невозможно установить подлинность документа (размытые водяные знаки, срезанная защитная лента и т. д.);

нарушение целостности паспорта (вырванные или разорванные страницы);

повреждение машиночитаемой зоны;

повреждение электронного чипа в биометрических данных;

отсутствие в паспорте свободного места для проставления отметок о пересечении границы;

самостоятельное внесение изменений (например, оторванная страница приклеена скотчем).

В таких случаях владелец паспорта привлекается к административной ответственности.

Пограничники настоятельно советуют обращаться с документом бережно, внимательно все проверять при его получении, а также следить за тем, чтобы в паспорте оставалось место для отметок, и в случае необходимости менять документ.