В каких районах Челябинска труднее всего попасть в детский сад

И как эту проблему решают власти





«Ситуация с детскими садами в городе неодинаковая. Например, в Металлургическом районе мест много, жители могут отдать малыша в детский сад уже с шести месяцев. Самый большой дефицит детских дошкольных учреждений в новых микрорайонах: Академ Риверсайд, Парковый и Чурилово», — сообщила Наталья Котова.



По словам главы города, сейчас застройщики более щепетильно относятся к просьбам местных властей и при строительстве жилых комплексов обязательно создают инфраструктуру. Ярким примером такой работы Наталья Котова назвала микрорайон, который строится на месте бывшего танкового училища. Наряду с жилой застройкой здесь возводится садик.



Только в прошлом году город выкупил у застройщиков рекордное число дошкольных заведений — сразу пять детских садов.



«Надеюсь, что за несколько лет мы выправим ситуацию по тем районам, где сейчас существуют проблемы», — пообещала Наталья Котова.



Ранее мы писали, где в Челябинске Микрорайоны Академ Риверсайд, Парковый и Чурилово столкнулись с самым большим дефицитом детских дошкольных учреждений. Об этом в четверг, 28 января, во время большой пресс-конференции заявила глава Челябинска Наталья Котова.По словам главы города, сейчас застройщики более щепетильно относятся к просьбам местных властей и при строительстве жилых комплексов обязательно создают инфраструктуру. Ярким примером такой работы Наталья Котова назвала микрорайон, который строится на месте бывшего танкового училища. Наряду с жилой застройкой здесь возводится садик.Только в прошлом году город выкупил у застройщиков рекордное число дошкольных заведений — сразу пять детских садов.«Надеюсь, что за несколько лет мы выправим ситуацию по тем районам, где сейчас существуют проблемы», — пообещала Наталья Котова.Ранее мы писали, где в Челябинске построят новые детсады и школы.