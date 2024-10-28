В каких городах Челябинской области отдыхают на Новый год южноуральцы

Самых популярных направлений оказалось три

Южноуральцы активнее всего бронируют дома на новогодние праздники в Магнитогорске, Челябинске и Миассе. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «Авито Путешествий».

Наибольший процент новогодних бронирований, а это 27% от всей аренды, наблюдается в Магнитогорске. На Челябинск приходится 16%, а на Миасс — 14%.

Одни сутки в съемном доме на праздничной неделе обойдутся пользователям в среднем в 14,7 тысячи рублей. В основном отдыхающие планируют оставаться в домах на две ночи, а заселяться большой компанией — вшестером.

Ранее мы писали, что в последнее время у южноуральцев появился новый тренд в аренде домов. Теперь людям важно, чтобы в коттедже была баня.