В какие страны смогут отправиться в отпуск жители Челябинской области?

Рассказываем о последних изменениях для туристов

Ежедневно в туристической сфере происходят изменения: послабление антиковидных требований, отмена карантинов, открытие авиасообщения с новыми странами. Эту и другую полезную информацию для тех, кто собирается в отпуск за границу, собрал журналист ИА «Первое областное».

В Таиланд — без прививки

В Таиланде утвердили новые правила въезда — королевство отменяет Thailand Pass с 1 июля. Страховка для туристов теперь также необязательна. Для въезда в страну нужны будут только загранпаспорт, сертификат вакцинации («Спутник V», «Спутник Лайт») или результат ПЦР-теста, выданного не ранее чем за 72 часа до вылета.

С 24 июня в стране отменили масочный режим. Теперь он носит рекомендательный характер. Кроме того, Таиланд открыл 34 КПП с соседними странами, что дает возможность выезжать на большее количество экскурсий. Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Таиландом сейчас активно прорабатывается. Есть вероятность, что уже в этом году он будет решен, отмечает Ассоциация туристических операторов России (АТОР).





Из Сочи в Турцию — на лайнере

Турецкая компания MIRAY CRUISES уже с 16 июля начнет еженедельно возить туристов на лайнере Astoria Grande из Сочи в Турцию, сообщили в Ростуризме. Судно будет отправляться из Сочи каждую субботу в 22:00 по одному из трех маршрутов: Сочи — Стамбул — Бозджаада — Синоп — Сочи; Сочи — Стамбул — Чешме — Бозджаада — Синоп — Сочи; Сочи — Трабзон — Синоп — Стамбул — Сочи.

В стоимость входит 4-разовое питание формата «шведский стол», развлекательная программа, детский клуб с аниматорами, фитнес-зал. Отдельно оплачиваются ужины в ресторане, напитки в барах и экскурсии. На борту лайнера принимаются карты «Мир».

В Японию — только группой

Япония после закрытия въезда из-за пандемии вновь готова принимать туристов из России. Более того, без карантина и прививок от COVID-19. Но есть одно условие: нужно купить путевку, медицинскую страховку, получить визу, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (не старше 72 часов до прибытия) загрузить в специальное приложение в смартфон.

Пока прямых рейсов между Россией и Японией нет, но попасть можно через третьи страны. Туры также предлагают разные операторы. Но цены кусаются. Самый бюджетный вариант на сегодняшний день — 172 тысячи рублей на двоих без перелета. В стоимость входит экскурсионная программа.



Пляжный туризм... в Стамбуле

Туроператор «Анекс Тур» представил программу «Стамбул + пляжный тур». Согласно заявлению туроператора, программа позволяет совместить осмотр достопримечательностей Стамбула с пляжным отдыхом на Черном или Мраморном море после завершения сити-тура на пляжах Стамбула. Учитывая экономичность такой логистики, цены на подобные необычные пляжные туры будут низкими, отмечают в АТОР.

Пакеты с перелетом и программой с ежедневными вылетами из Москвы предлагаются, начиная с середины июня до конца сентября. Также возможны GDS-туры с вылетом из 8 городов России: Москва, Новосибирск, Казань, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Минеральные Воды.

К программам присоединяется также туроператор «Интурист», у которого туры возможны с вылетом из 14 городов — Челябинск, Тюмень, Уфа, Москва, Сочи, Саратов, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Грозный, Самара, Санкт-Петербург, Минеральные Воды.

В стоимость тура включены: перелет, проживание, страховой полис, трансферы по программе, включая групповые трансферы из аэропорта, и ночная экскурсия по Босфору с ужином. За дополнительную плату туристам также предлагаются дневные экскурсии по Стамбулу.

К слову, в Турции запустили уже третью авиакомпанию для полетов в Россию. К Southwind и MGA добавится теперь и Air Anka. Она будет базироваться в Измире и летать на Airbus A330. Еще одна хорошая новость — карты платежной системы «Мир» начал принимать еще один турецкий банк — HalkBank. Ранее о готовности принимать российскую карту заявили Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank.





Финляндия возобновила выдачу турвиз россиянам

Многих туристов обрадовала новость, что с 1 июля Финляндия отменила ковидные ограничения на въезд туристов из третьих стран и возобновила выдачу турвиз гражданам РФ. Однако попасть российскому туристу в эту страну по-прежнему непросто.

Для выезда из РФ в Финляндию наземным транспортом необходимы веские основания. А такой вид транспорта самый удобный, ведь попасть в Хельсинки из Санкт-Петербурга можно как по воде, так и на машине.

Ведь в нашей стране до сих пор действует распоряжение 2020 года, в котором говорится, что «движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу РФ ограничено».

Это значит, что выезд из России в ряд стран таким путем должен быть документально обоснован, например, наличием ВНЖ, работы, учебы или необходимостью пройти лечение за рубежом. Самый простой, но и самый затратный способ попасть к финнам — перелет из Москвы в Хельсинки с пересадкой, например в Турции.