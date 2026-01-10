В кафедральном соборе Челябинска проведут молебен против абортов

Традиционное обращение к Богу совершит вместе с прихожанами митрополит Челябинский и Миасский Алексий

В челябинском кафедральном соборе Рождества Христова завтра, 11 января, проведут традиционный молебен о сохранении жизни нерожденных детей. Богослужение проведет митрополит Челябинский и Миасский Алексий, сообщает пресс-служба Челябинской митрополии.

Проведение такого молебена именно 11 января установлено решением Священного Синода Русской Православной Церкви. Дата выбрана не случайно — в этот день церковь совершает память 14 000 Вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода, который искал младенца Иисуса.

Как сообщает пресс-служба Челябинской митрополии, это ежегодное обращение к Богу с общей молитвой о вразумлении женщин, оказавшихся перед сложным выбором, и о сохранении жизни нерожденных детей. Молебен «о вразумлении имеющих намерение погубить младенца во чреве» запланирован на 12:00 и состоится сразу после окончания Божественной литургии.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин на прямой линии 14 декабря 2025 года призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов. Глава государства сделал акцент на том, что тотального запрета на аборт в нашей стране нет, но государство заинтересовано в повышении демографии и по-прежнему будет оказывать поддержку семьям с детьми.