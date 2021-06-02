В июне в Челябинске очистят от мусора и водорослей реку Миасс

Завершить работы подрядчику необходимо в первой половине ноября

Работы по очистке акватории реки Миасс в Челябинске начнутся по завершении нереста — в июне. Русло главной водной артерии города очистят от бытового мусора, кустарников и водной растительности, сообщили в региональном Минэкологии.

Очистку реки Миасс проводят поэтапно в течение нескольких лет. В 2021 году планируется навести порядок на участке от плотины пруда Коммунар до моста по улицы Братьев Кашириных площадью более 42 гектара. Завершить работы необходимо в первой половине ноября.

«Эти работы в Челябинске введутся в рамках реализации регионального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ национального проекта „Экология“. В 2019 году данные работы выполнены на участке от элеватора „Союзпищепром“ до моста ул. Братьев Кашириных, в 2020 году — на участке от плотины пруда Коммунар до моста ул. Братьев Кашириных», — прокомментировал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Подрядчиком в результате торгов, прошедших в апреле, стало ООО «Акватехника», предложившее выполнить работы за 6,3 млн рублей. Средства направят из регионального бюджета. Эта же организация проводила очистку реки в 2019 и 2020 годах, суммарно получив 43,8 млн рублей.

Напомним, что сбор мусора и растительности на реке Миасс на территории Челябинска начался в 2019 году. Работы проводят в рамках национального проекта «Экология». За два года очищено более 12 га. На полигон вывезли свыше 20 тыс. кубометров отходов. Очистку водоема планируется продолжать до 2024 года.

На 2023–2024 годы областным министерством экологии запланировано проведение экологической реабилитации реки, а также уборки донных иловых отложений. На эти работы направят 600 млн рублей, часть средств предоставит федеральный бюджет.