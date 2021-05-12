В июне челябинцы получат квитанции за отопление в мае

В ресурсоснабжающей компании объяснили эти начисления

Распоряжение об окончании отопительного сезона в Челябинске глава города Наталья Котова подписала 28 апреля. После этого в жилых домах и социальных учреждениях поэтапно стали отключать тепло. Несмотря на это в июне челябинцы получат квитанции, в которых будет начислена плата за несколько дней мая.

В Челябинске действует две схемы начисления за тепловую энергию, от которых зависит, какие цифры увидят жители в своих квитанциях в мае. К примеру, если установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, размер платы за отопление определяется исходя из показаний общедомового прибора учета тепловой энергии и утвержденных тарифов.

«Сумма платежа на конец отопительного периода будет рассчитана на основании переданных управляющими компаниями показаний. Так как показания передаются до 25 числа, а отопительный период закончился 28-го, то в платеж за апрель не войдут несколько дней отопительного периода. Сумма начислений за эти дни отразится в квитанциях следующего расчетного месяца, то есть в мае», — уточнили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Причем корректировка по фактическим показаниям счетчика может быть как отрицательной (снятие начислений), так и положительной (доначисление).

Если в многоквартирном доме нет общедомового счетчика тепла, плату начисляют исходя из нормативов потребления, установленных решением Челябинской гордумы и тарифов, утвержденных региональным Минтарифом.

«При таком способе расчета сумма в квитанции практически неизменна в течение всего отопительного периода и не зависит от его фактической продолжительности. Поэтому согласно законодательству оплатить тепловую энергию жителям таких домов необходимо за апрель и май в полном объеме», — добавили в компании.

В администрации Челябинска отметили, что решением Челябинской гордумы норматив тепловой энергии распределен на 8 месяцев отопительного периода независимо от температуры наружного воздуха — с октября по май включительно. В мае норматив берется минимальный, поэтому и заплатят челябинцы значительно меньше, чем за предыдущие месяцы.

«Начисленная плата за отопление в мае 2021 года подлежит оплате в полном размере», — добавили в мэрии.

Напомним, что после завершения отопительного сезона ресурсоснабжающие компании готовятся к проведению гидравлических испытаний и ремонту сетей. Со вторника, 11 мая, в Челябинске стартуют первые отключения горячего водоснабжения. Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с локальных котельных.

Централизованные гидравлические испытания начнутся в Челябинске с 25 мая. Перечень жилых домов и административных зданий, а также учреждений социальной сферы появится на сайте мэрии за 10 дней до начала работ.