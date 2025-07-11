В июне челябинки стали почти на 50% чаще пользоваться услугами визажистов

Повышение спроса связано с подготовкой горожан к летним мероприятиям

Челябинки готовятся к свадьбам, фестивалям и выпускным, а это значит, что у бьюти-мастеров начинается горячий сезон. В областной столице спрос на бьюти-услуги в июне-2025 увеличился на 48%, сообщает сайт Bfm74.

Интерес к услугам красоты в начале лета вырос на 48% по сравнению с маем-2025. Средняя стоимость макияжа составила 1500 рублей. При этом среди визажистов повысился спрос на аренду рабочего места на 18%.

Челябинки стали на 25% активнее записываться на маникюр и педикюр. Средняя стоимость услуг — 976 рублей. Также вырос спрос на услуги лешмейкеров и бровистов на 30% (в среднем стоимость процедуры — 1000 рублей).

Автор: Алиса Шакирова