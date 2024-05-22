В июне 13 челябинских котельных проведут опрессовку по собственному графику

Срок профилактических работ также не должен превышать двух недель

Челябинские котельные проведут профилактические опрессовки по собственному графику. Даты работ не совпадают с централизованными этапами, но срок отключения ГВС также не должен превышать двух недель, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отключения начнутся 1 июня и продлятся почти до середины июля. В течение полутора месяцев без ресурса останутся порядка 500 жилых домов, а также детсады и больницы.

Напомним, на ряде котельных гидравлические испытания начались с 21 мая. Горячее водоснабжение отключено почти в 150 жилых домах.