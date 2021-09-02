В июле жители Челябинской области недоплатили за свет 49 миллионов рублей. Зафиксирован самый низкий показатель собираемости платежей с начала пандемии. Общая задолженность составила 1,4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыта».
Больше всего неплательщиков оказалось в Челябинске, Коркино и Усть-Катаве. Следом идут жители Южноуральска, Карабаша, Сосновского и Кунашакского районов. Также большие долги в июле накопили в Озерске, Снежинске, Аше, Миассе, Златоусте и Копейске.
«Несмотря на то что Челябинск — город-миллионник с развитой инфраструктурой и достаточным количеством рабочих мест, задолженность среди населения постоянно растет. В июле за электроэнергию не заплатил каждый третий потребитель. Общая сумма задолженности составила 675 миллионов рублей», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.
Напротив, высокую платежную дисциплину проявляют жители райцентров и сел — в Верхнеуральском, Октябрьском, Кизильском, Агаповском, Чебаркульском районах.