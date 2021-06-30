В июле жителей Челябинской области ждут жара и дожди

Синоптики областного гидрометеоцентра нередко фиксировали в этом месяце погодные аномалии

В Челябинской области июль синоптики называют самым теплым и самым дождливым месяцем в году. Климатологи областного гидрометеоцентра рассказали, какие сюрпризы может преподнести июль.

«Средняя температура воздуха в июле составляет 18—19 градусов, в горных районах области — 16—17 градусов. В 1989 году она достигала 21—24 градусов, а в 1979 году — не поднималась выше 14—17 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 36—41 градус, в городе Челябинске — 40 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется 0—3 градусам, в городе Челябинске — 3 градуса»,— сообщают климатологи областного гидрометеоцентра.

Таким образом, июль в этом году может быть как изнуряюще жарким, так и прохладным.

Дожди в июле идут около 55—80 часов. Традиционно больше всего осадков выпадает в северной половине региона — до 112 миллиметров. В отдельные годы количество осадков превышало норму в 2—3 раза. Например, в Челябинске максимальная продолжительность дождя составляет 125 часов. Бывало, что дождей в июле в Челябинской области было крайне мало — всего 1% месячной нормы. Часто наблюдаются грозы.

Что касается ветра, то в июле в регионе преобладают ветры западного и северо-западного направления. Средняя месячная скорость составляет от 2 до 4 метров в секунду, в Челябинске — до 3 метров в секунду. При шквалистом усилении ветра порывы могут достигать рекордных 40 метров в секунду.

Июль — солнечный месяц: в течение 28 дней на всей территории Челябинской области светит солнце. Однако могут быть и исключения.

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