В июле отключат горячую воду в пяти поселках под Челябинском

Опрессовка займет две недели

С 1 июля в Челябинске начнутся гидравлические испытания в домах, куда горячая вода поступает из локальных котельных. Как рассказали в администрации города, опрессовки по собственному графику, не совпадающему с централизованными этапами, проведут шесть котельных — они греют воду для пяти поселков и микрорайона ЧВВАКУШ.

Первой воду отключит котельная, относящаяся к Чурилово. Там с 1 по 14 июля без воды останутся дома и детские сады на улицах Трашутина и 2-й Эльтонской. С 2 по 16 июля опрессовка начнется в Федоровке и Сосновке.

Продолжатся отключения в поселке Шагол с 9 по 23 июля и ЧВВАКУШе с 17 по 31 июля.

В последний этап опрессовок локальных котельных попадет поселок Мелькомбинат. Там с 23 июля по 6 августа без воды останутся семь домов на первом участке по улице Мелькомбинат-2.

Со списком всех улиц, которые останутся без горячей воды, можно ознакомиться на сайте администрации Челябинска.