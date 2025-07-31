В июле челябинцы стали чаще искать, где купить дождевик

Тем временем магазины выставляют непромокаемые плащи на самые видные места

В Челябинске продолжается пасмурная погода, а непрекращающиеся дожди вынуждают горожан покупать зонты и дождевики — последние сейчас пользуются повышенным спросом.

По данным «Яндекс. Вордстат», рост запросов о наличии дождевиков в Челябинске начался в июне. Где купить заветные плащи, пытались узнать свыше 300 раз, а запрос «дождевик Челябинск» вбили полтысячи горожан. В июле самым популярным способом узнать о наличии плащей в городе снова стал запрос «дождевик Челябинск» (657 поисков), затем идет «дождевик купить в Челябинске» (445).

Магазины начали выставлять плащи в первые ряды у входов, на самое видное место. В крупных торговых сетях цена стартует от 69 рублей. Большинство позиций идут от 200 до 300 рублей, многоразовые и более плотные плащи доходят до 500—700 рублей. В некоторых магазинах есть дождевики-пончо по 2500 и 2900 рублей, а еще ряд отделов предлагают маскировочные дождевики для охоты или рыбалки — цена на такие доходит до 6 тысяч рублей.

Мы уже рассказывали, как сохранить во время дождя не только тело, но и ноги сухими. Для сырой погоды существуют в том числе дождевики для обуви.

Ранее мы узнали у синоптиков, когда в области прекратятся дожди. Так, осадки закончатся к выходным: 2 августа их по прогнозам не ожидается. Сегодня, 31 июля, в регионе потеплеет до +24 градусов.