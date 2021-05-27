В историческом центре Челябинска из-за ремонта сетей ограничат движение

На улице Коммуны работы продлятся до 15 июня

В Челябинске начались ремонты тепловых сетей на одной из старейших улиц Челябинска — Коммуны. Там планируют заменить 370 метров тепломагистралей. Реконструкция продлится до 15 июня. Восстановить благоустройство планируют до 30 июня 2021 года.

Вместо старых изношенных труб будут уложены новые со специальной изоляцией с заводской гарантией 10 лет и сроком службы более 25—30 лет. Ремонт повысит надежность системы теплоснабжения района.

В связи с большим объемом и продолжительностью проводимых работ ограничение движения транспорта на участке разделили на несколько этапов:

— с 08:00 25.05.2021 до 20:00 05.06.2021— прекращение движения транспорта от дома № 62 до дома № 66 по улице Коммуны (пересекает ул. Елькина);

— с 08:00 05.06.2021 до 20:00 15.06.2021 — прекращение движения транспорта от дома № 66 до дома № 68 по улице Коммуны;

— с 20:00 05.06.2021 до 06:00 15.06.2021 — прекращение движения транспорта на перекрестке улицы Коммуны и улицы Васенко от дома № 68 до дома № 70 по улице Коммуны;

— с 08:00 05.06.2021 до 20:00 15.06.2021 — прекращение движения транспорта от дома № 70 по улице Коммуны до дома № 59 по улице Красной.

В эти даты движение транспорта будет происходить по схеме, согласованной автоинспекцией по Челябинску.

«Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтных работ, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок. Также обращаем внимание, что все работы по улице Коммуны проводятся открытым способом на проезжей части дороги, вблизи популярных у горожан пешеходных маршрутов», — отметили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Ремонтная площадка — место повышенного риска, поскольку там работает крупногабаритная техника, используются тяжеловесное оборудование и материалы, которые могут представлять опасность для здоровья человека. Именно поэтому на всех ремонтируемых участках выставлены ограждения, размещены предупреждающие знаки, запрещающие доступ на территорию.