В среду, 17 января, в день 90-летия региона в Государственном историческом музее Южного Урала откроется выставка фотографий. К юбилею Челябинской области музей презентует коллекцию «Мы вместе!», посвященную новейшей истории и участию Челябинской области в поддержке специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Мы собираем коллекцию современной истории нашего края. Выставка посвящена самым серьезным и значимым событиям, в которых сегодня участвует Челябинская область, — это помощь нашим согражданам, которые находятся на СВО, а также жителям пострадавших территорий», — рассказал директор музея Владимир Богдановский.
У выставки будет несколько разделов. Например, проводы южноуральцев на линию фронта, учеба и подготовка военных, кадры с мест боевых действий, а также сбор и отправка гуманитарной помощи, восстановление жилых кварталов и православных храмов на территории СВО.

Выставка будет работать в малом выставочном зале до конца февраля. Вход на нее будет свободным.

Добавим, что в конце января 2024 года делегация представителей Челябинской области вернется из зоны СВО и состоится официальное торжественное открытие дополненной выставки, на котором выступят непосредственные участники этой командировки.