В исправительной колонии Челябинска выбрали победителя конкурса новогодних скульптур

Членов жюри впечатлил огромных размеров дракон

Ежегодно в исправительных колониях ГУФСИН по Челябинской области проходит конкурс новогодних скульптур изо льда и снега. И каждый год осужденные удивляют членов жюри своими фантазией и талантами. В этом году победителем стал отряд № 1, который слепил из снега реалистичную фигуру дракона, сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН России.

Готовиться к конкурсу осужденные начинают уже в начале декабря. Каждый отряд разрабатывает макет фигуры, изготавливает каркас, а затем ждет морозов, чтобы начать лепить фигуры.

В этом году большинство отрядов слепило зеленого дракона — символ 2024 года. Каждая фигура была уникальной и красивой, но больше всех членов жюри впечатлил дракон, которого слепили девушки из отряда № 1 женской исправительной колонии № 5: мифическое существо выполнили не только в натуральную величину, но и реалистично, и кажется, что дракон вот-вот взлетит. А еще его зелено-золотая чешуя переливается под лучами солнца.

Второе место разделили отряды № 5 и 6, а третье — № 2 и 10.