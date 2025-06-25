В Иркутске 17-летней девушке удалили желчный пузырь с помощью робота

Умный помощник ассистировал хирургу на самом сложном этапе операции

Главврач Иркутской детской областной больницы Юрий Козлов успешно провел операцию с помощью робота-ассистента, обеспечив минимальную травматизацию и быстрое восстановление 17‑летней пациентки, сообщает издание irk.ru.

Девушка страдала от сильных болей, вызванных холестериновыми камнями. Благодаря высокому качеству 3D‑изображения и точности роботизированных инструментов, хирург смог с ювелирной точностью выполнить сложный этап операции.

«Снова наша роботическая операционная демонстрирует свои неоспоримые преимущества. Ключевой момент такой операции — соблюдение критерия Страсберга: хирург должен четко идентифицировать все структуры в области ворот печени — пузырный проток, артерию, общий печеночный проток. Робот-ассистент здесь незаменим! Его „руки“ и качество 3D‑изображения, лучшее из возможных, позволили выполнить этот этап с ювелирной точностью и безопасностью»,

— заявил Юрий Козлов.

Вмешательство прошло успешно. Уже на следующий день пациентка чувствовала себя хорошо и была полностью мобильна.