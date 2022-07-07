В интернете за 30 тыс. рублей продают новую 100‑рублевую купюру

Продавец коллекционной редкости не раскрывает, где он ее взял

На интернет-площадке «Авито» появилось объявление о продаже 100-рублевой купюры образца 2022 года. Продавец из Москвы с момента размещения объявления поднял цену на коллекционную редкость в несколько раз и сейчас продает ее за 30 тыс. рублей.

Ранее купюра стоила 11 500 рублей, теперь ее цена выросла почти втрое. В объявлении отмечается, что новая сторублевка — из серии АА, то есть из первой партии. На вопрос корреспондента ИА «Первое областное» о том, откуда у него купюра, продавец ответил: «Секрет». Тем не менее он готов на любые проверки и утверждает, что его предложение — единственное на «Авито».

Правда, нам удалось найти еще одно аналогичное объявление, но там новая сторублевка продается уже почти за 3 млн рублей. Столь высокую цену продавец объяснил тем, что вместе с купюрой он продает всю свою коллекцию редких денег, а также четыре бриллианта.

Напомним, что Банк России презентовал новую сторублевку всего неделю назад — 30 июня. Банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображена Спасская башня Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату.