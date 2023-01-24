«Владельцы этих страниц зарабатывают на рекламе за счет трафика: многие люди пытаются записаться к врачу, посещают страницу и видят объявления. Чем больше просмотров, тем больше стоит размещение рекламы», — говорят в ведомстве.
На сайтах-двойниках много назойливой рекламы, они имеют другой дизайн и не предоставляют возможность записаться к доктору.
Напомним, оригинальный сайт отличается тем, что полностью выполнен в голубом цвете. Внизу расположены активные баннеры, которые ведут на электронные ресурсы других государственных ведомств.
Ранее в Минцифры области объяснили сбои в работе сайта записи к врачу.