В интернете появились двойники сайта записи к врачам Челябинской области

Их владельцы зарабатывают деньги на рекламе благодаря большому трафику

В интернете появились двойники официального сайта записи к врачу talon.zdrav74.ru. Они имеют похожий адрес, но никак не связаны с системой здравоохранения региона, предупреждает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Владельцы этих страниц зарабатывают на рекламе за счет трафика: многие люди пытаются записаться к врачу, посещают страницу и видят объявления. Чем больше просмотров, тем больше стоит размещение рекламы»,

— говорят в ведомстве.