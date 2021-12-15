В ГУ МВД России по Челябинской области сменили руководство

Назначены семь новых руководителей структурных подразделений ведомства и территориальных органов внутренних дел

В ГУ МВД России по Челябинской области сменили руководителей шести структурных подразделений ведомства и территориальных органов внутренних дел. Новых назначенцев личному составу на совещании представил начальник регионального полицейского главка генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, сообщили 14 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе областного аппарата назначен полковник полиции Сергей Федерягин. Заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД стал подполковник полиции Александр Ожерельев. На должности заместителей начальника управления организации охраны общественного порядка назначены подполковник полиции Дмитрий Блинов и полковник полиции Марат Минзагиров. Руководителем Отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску стал подполковник полиции Максим Щепетов. На должность начальника отдела полиции «Центральный» УМВД назначен подполковник полиции Михаил Хурлет. Новым заместителем начальника межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» и начальником следственного отдела стал подполковник юстиции Дмитрий Двойников.

Кроме того, на совещании Андрей Сергеев вручил новые погоны руководителям регионального ГУ МВД.

«Звание „полковник полиции“ присвоено начальнику оперативного отдела подполковнику полиции Илье Косареву и заместителю начальника центра по противодействию экстремизму подполковнику полиции Леониду Сурину. Также присвоено очередное специальное звание „полковник внутренней службы“ начальнику контрольно-ревизионного отдела подполковнику полиции Артему Пашкову»,— уточнили в ведомстве.

Генерал-лейтенант поздравил коллег и пожелал им успехов в служебной деятельности.