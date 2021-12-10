В ГУ МВД по Челябинской области предупредили об ответственности за участие в несанкционированных митингах

При введении режима повышенной готовности предусмотрены штрафы для граждан, должностных лиц и предпринимателей

ГУ МВД по Челябинской области предупреждает южноуральцев об ответственности за проведение несанкционированных публичных мероприятий в условиях сложившейся эпидобстановки.

«В соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрены штрафы для граждан, должностных лиц, предпринимателей без образования юридического лица и юридических лиц в размере до 30 тысяч, 50 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно», — напомнили в региональном полицейском главке.

Помимо штрафов предпринимателям может грозить приостановление деятельности сроком до 90 суток.