В грядущие выходные Челябинская область столкнется с капризами погоды

Суббота будет прохладной и дождливой, а воскресенье порадует теплом

В субботу, 8 октября, в Челябинской области прогнозируют небольшое похолодание и дожди. Погода будет ветреной. В воскресенье, 9 октября, будет чуть теплее. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В ночь на субботу в регионе ожидается от +1 до +6°C, днем столбики термометров поднимутся до плюс 8—13 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет от +4 до +6°C, днем воздух прогреется до +12°C. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

В воскресенье, 9 октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит до плюс 2—7 градусов Цельсия, днем потеплеет от +9 до +14°C. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.

В столице Южного Урала 9 октября также будет переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров опустятся от +3 до +5°C, днем поднимутся до +13°C. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.