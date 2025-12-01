В Григорьевских садах спасают деревья от будущих заморозков после тепла

На предприятии большое внимание уделяют осенней подготовке растений

В Челябинской области начало декабря будет аномально теплым. Такие температуры в первый зимний месяц могут навредить деревьям и кустарникам, когда после тепла грянет мороз. Мы узнали, как защищают деревья в Григорьевских садах — самого крупного хозяйства в УрФО, выращивающие яблоки и ягоды в промышленных масштабах. Подробнее рассказала управляющая «Григорьевских садов» Ольга Осинцева корреспонденту ИА «Первое областное».

Плюсовая температура обманывает растения: в пригороде столицы Южного Урала смородина и сирень покрылись готовыми раскрыться почками, кое-где распускаются листья, а во дворах Челябинска зеленеет трава. Такая проблема не коснулась Григорьевских садов.

«Мы полностью понимаем всю серьезность данной ситуации, потому что это аномальный стрессовый фактор, который с высокой вероятностью приведет к потере урожая будущего сезона и общему ослаблению деревьев», — отмечает Ольга.

По ее словам, на урожайный год особенно влияет осенняя подготовка. В Григорьевских садах для этого существует комплекс агромероприятий. Благодаря нему деревья вовремя переходят в состояние покоя.

«Осенью мы вносим фосфорно-калийное удобрение, которое способствует повышению общей зимостойкости деревьев. Также проводим серию обработок, направленных на подавление очагов болезней и зимующих вредителей. Обязательным завершающим этапом является опрыскивание раствором мочевины, которое не только ускоряет листопад, но и способствует физиологической подготовке дерева к периоду зимнего отдыха», — говорит она.

Весь «обряд» минимизирует риски от погодных аномалий. Ольга Осинцева также дала алгоритм действий для распустившихся почек.

«Первое, это не следует вырезать или обрывать проснувшиеся почки, ибо любое повреждение ткани в это время может усугубить стресс для растения. Второе, с началом весенней вегетации очень важна подкорка комплексными удобрениями с доминирующей долей азота и фосфора. Также деревьям и кустарникам необходимо провести профилактические обработки. После того, как картина подмерзания и повреждения станет полностью ясна, следует провести тщательную санитарную обрезку», — подчеркивает управляющая Григорьевских садов.

Напомним, в Челябинской области в этом году ожидается рекордный урожай яблок.