В госпиталь Ясиноватой из Челябинска отправили средства реабилитации для раненых бойцов

20 тонн гуманитарного груза в 27‑й раз собрали южноуральцы

Региональное отделение «Единой России» в четверг, 20 апреля, направило из Челябинска еще один конвой с гуманитарной помощью в Донбасс. В донецкий город Ясиноватая едут два десятитонных грузовика, которые везут самое необходимое для мирных жителей и для наших военнослужащих. Партийцам помогли собрать груз жители Челябинска, Магнитогорска и Златоуста, а также врачи закрытого города, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Как рассказал первый заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Виталий Маслов, в один десятитонник погрузили по пять тонн сахара и муки. В другой машине оказались шесть тонн макаронных изделий и две тонны воды. Еще пару тонн в составе этого груза заняли медицинские изделия и «расходники» для госпиталя в Ясиноватой. Врачи из Снежинска, а также местные партийцы по запросу коллег из ДНР самостоятельно купили все необходимое.

«Это десять инвалидных колясок, костыли, памперсы и сланцы. Все это отправляется для наших бойцов, которые попали в госпиталь с ранением. Есть и посылка для наших воинов, чтобы они не нуждались в предметах первой необходимости, личной гигиены, в носках и теплых вещах. Груз формируется большими усилиями, и без помощи жителей Челябинской области, в том числе и партийцев, мы бы ничего не смогли сделать», — отметил Виталий Маслов.





Также он поблагодарил за организацию и постоянную поддержку в этом деле секретаря регионального отделения партии, губернатора Алексея Текслера. Поскольку подобный груз наш регион отправляет уже в 27-й раз, то, как отметил первый замруководителя регионального исполкома, уже известны и отзывы получателей помощи. По его словам, обратная реакция как из Ясиноватой, так и из Волновахи — самая теплая.

«Люди видят, как мы им помогаем, чувствуют поддержку, а обратно мы получаем только тепло. Это видно в тех добрых и светлых письмах, которые к нам приходят», — резюмировал Виталий Маслов.





Работают за рулем этих грузовиков только опытные водители. Например, Алексей Елисеев отправляется из Челябинска в Донбасс уже в пятый раз. Говорит, что с коллегами в таких случаях они стараются доставить помощь быстрее, ведь в точке прибытия ее сильно ждут. После обеда обе машины в сопровождении сотрудников ГИБДД отправились от площади Революции к выезду из города.