В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

Парламент Чечни полагает, что эти сведения разжигают вражду между людьми

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности преступников и правонарушителей в СМИ. Текст проекта был внесен в базу данных нижней палаты парламента утром 22 ноября.

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в тексте.

Чеченские парламентарии полагают, что размещение в СМИ таких сведений приводит к межнациональной и религиозной вражде, а также формирует у пользователей соцсетей неприязнь к лицам определенных этнических групп. Документ готовят к предварительному рассмотрению в Госдуме.