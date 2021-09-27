В Госдуму внесли законопроект о сроках полномочий губернаторов и депутатов

Также документ расширяет список оснований для их увольнения

В Госдуму внесли законопроект с предложением установить равные пятилетние сроки для исполнения полномочий губернаторов и депутатов региональных законодательных собраний. С инициативой выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат нижней палаты Павел Крашенинников, сообщает РИА Новости.

Также в документе говорится о снятии запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд. Расширяются основания для досрочного прекращения их полномочий из-за утраты доверия президента.

«Клишас уточнил, что предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта РФ, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом РФ», — сообщает РИА Новости.

Также планируется заменить название должности губернатора на главу региона. Законопроект предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации», сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица — „Глава субъекта Российской Федерации“ и наименование высшего исполнительного органа — „Правительство субъекта Российской Федерации“», — пояснил Клишас.

Добавим, законопроект направлен на реализацию указа президента о противодействии коррупции на 2021—2024 годы и положений Конституции о единой системе публичной власти.