В Госдуму внесли законопроект о праве регионов регулировать число безнадзорных животных

Инициатива предполагает расширение полномочий губернаторов в этом направлении

В Госдуме предложили наделить власти российских регионов правом на реализацию дополнительных мероприятий по обращению с безнадзорными животными. Законопроект, внесенный на рассмотрение, разработан в целях обеспечения безопасности граждан, а также в целях защиты животных от жесткого обращения, говорится в пояснительной записке к документу, размещенному в Системе обеспечения законодательной деятельности.

«Предлагается наделить высшие должностные лица регионов Российской Федерации и органы законодательной власти субъектов РФ правом по определению порядка обращения с животными без владельцев на территории регионов РФ с учетом их географической, климатической, социально-экономической и иной специфики»,— сообщается в пояснительной записке.

То есть принятие решений по вопросам обращения с безнадзорными животными в случае необходимости будет осуществляться губернатором региона с учетом позиции граждан, а порядок осуществления деятельности по обращению с таким животным будет установлен региональным законом.

Авторы законопроекта подчеркнули, что предлагаемые нормы являются правом, а не обязанностью, а его принятие не потребует разработки и принятия нормативных актов президента и правительства РФ.

Почти в каждом регионе бродячие собаки — большая проблема и настоящая опасность. Так, в минувшие выходные в Оренбурге безнадзорные животные загрызли 8-летнего мальчика. В Нязепетровске Челябинской области собаки загрызли домашний скот.

Несмотря на то что в нашем регионе принимаются все необходимые меры для отлова бродячих собак, проблема остается актуальной по сей день.