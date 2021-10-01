В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ в 2022 году

Сумму хотят увеличить на 825 рублей

Правительство РФ предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4% — до 13 617 рублей. Законопроект внесли в Госдуму в четверг, 30 сентября.

«Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона „О минимальном размере оплаты труда“ предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 1 Федерального закона „О минимальном размере оплаты труда“, установив МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц, что составляет 42 процента величины медианной заработной платы за 2020 год (32 422 рубля по данным Росстата)», — говорится в пояснительной записке.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, показатель вырастет на 6,4 процента — 825 рублей. Это повысит зарплату 2,7 миллиона россиян.