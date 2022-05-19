Пионеры 2.0: в Госдуму внесен закон о «Большой перемене»

В день столетия Всесоюзной пионерской организации решение создать ее современный аналог приняло зримые черты

«Новой пионерии» в России, похоже, быть: в Госдуму РФ 19 мая внесен законопроект о создании всероссийской организации детей и молодежи. Авторы неоднократно подчеркнули: членство в пока безымянной организации добровольное, а название, символику и другие атрибуты придумают сами будущие участники организации.



Что в имени тебе моем?

Законопроект о формировании нового федерального движения был внесен в Госдуму 19 мая 2022 года. Официально о возрождении пионерской организации речи не идет, но сама дата внесения и столь — Всесоюзная пионерская организация в СССР была создана 19 мая 1922 года — намекает, чем руководствовались авторы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, например, параллель нового движения с советской организацией отрицает.

«В последние дни очень много было вопросов и ко мне, и к моим коллегам о возрождении так называемой новой пионерии и так далее. Нет, никто никакие пионерии возрождать не собирается. Депутатская инициатива связана именно с движением. Это движение, причем движение не только школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и уже молодые люди», — заявил Дмитрий Сергеевич.

А вот один из авторов законопроекта, депутат ГД от Челябинской области Яна Лантратова, считает, что не в названии суть.





«На стадии обсуждения фракция „Справедливой России — За Правду“ в Госдуме и лидер партии Сергей Миронов предлагали назвать движение „Юные гагаринцы“. Я считаю, неважно, как оно будет названо. Дети пусть сами называют, как они хотят. Пионеры, „первые“ — тоже замечательное слово. Более удивительно, что современные дети, а не у всех и родители застали советских пионеров, знают о них, интересуются историей!»

— рассказала корреспонденту Первого областного информагентства Яна Лантратова.

В тексте законопроекта речь вообще идет об организации с названием «Большая перемена». Это, уточним, отсылка не к знаменитому советскому фильму о вечерней школе и взрослых двоечниках: «Большой переменой» называется всероссийский Фестиваль Детства и Юности«, который стартует 1 июня в Москве. Там, по словам Лантратовой, пройдет первое общественное обсуждение депутатской инициативы. Яна Валерьевна и другие депутаты Госдумы подчеркивают, что название, символику, атрибутику организации выберут сами дети, и дискуссия по этому поводу стартует именно на фестивале.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева также подчеркивает, что шага назад в прошлое законопроект не предусматривает.

«Невозможно сегодня что-то возрождать, надо строить новое!» — заявила Тимофеева.

В едином порыве?

Авторы уверены, что их предложение крайне востребовано обществом. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщает, что идею всероссийской детской организации поддерживают 80 процентов родителей, а бабушки и дедушки — все сразу.

А вот с детьми все не столь радушно. Депутат Госдумы Артем Метелев отмечает, что в России сегодня — около 18 миллионов школьников. Но действующие детские организации всех видов охватывают только шестую часть от этого числа. Есть опасение, что, во исполнение каких-то спущенных сверху распоряжений в новое движение участников будут записывать на местах «добровольно-принудительно».

«"Большая перемена» будет стараться заинтересовать всех детей, но членство в движении будет только по добровольному согласию. Заставлять вступать туда никто не будет и создание других молодёжных движений будет только приветствоваться. Движение должно объединить существующие аналогичные движения и стать среди них центральным, поэтому и потребовался отдельный закон», — уточняет Яна Лантратова.

Ответственные за молодежь чиновники Челябинской области говорят, что создание всеобъемлющей организации для детей было ожидаемым.

«Сейчас трудно что-то предсказывать, но, насколько я понимаю, одной из базовых организаций станет российское движение школьников, РДШ. Челябинская область на федеральном уровне в топе по развитию этого движения — у нас много опыта, сильная, слаженная команда, и интерес подростков по сравнению со средним по России сильно выше. По данным опросов, уже 25-30 процентов школьников у нас идентифицируют себя с РДШ», — сообщила Первому областному информагентству руководитель регионального ГУ по делам молодежи Светлана Калимуллина.



ИА «Первое областное»



В новое движение, «Переменой» его назовут или нет, предполагается принимать ребят начиная с шести лет. Но речь, заметим, идет не только о школьниках, но и о студентах среднего профессионального образования, вообще молодежи. По данным Светланы Калимуллиной, на Южном Урале уже сейчас больше 30 тысяч юношей и девушек заняты только в волонтерских движениях. Так что проблем с наполнением новой структуры людьми быть не должно. Правда, пока и очертания этой структуры весьма размыты, зато уже есть предложение во главе наблюдательного совета поставить президента РФ Владимира Путина. В новое движение, «Переменой» его назовут или нет, предполагается принимать ребят начиная с шести лет. Но речь, заметим, идет не только о школьниках, но и о студентах среднего профессионального образования, вообще молодежи. По данным Светланы Калимуллиной, на Южном Урале уже сейчас больше 30 тысяч юношей и девушек заняты только в волонтерских движениях. Так что проблем с наполнением новой структуры людьми быть не должно. Правда, пока и очертания этой структуры весьма размыты, зато уже есть предложение во главе наблюдательного совета поставить президента РФ Владимира Путина.

«Пока есть только понимание необходимости создания всероссийского движения, своим законопроектом мы закладываем основу для этого. Если это движение будет под началом президента, то оно имеет большой потенциал стать весомым шагом в деле патриотического воспитания молодёжи. Это новый курс на патриотизм и возрождение России», — замечает Яна Лантратова.

Разумеется, остро стоит и вопрос: а кто будет заниматься с детьми и юношеством в рамках новой организации? Законопроект размыто говорит о неких «взрослых наставниках». Светлана Калимуллина уверена, что в челябинском региональном отделении РДШ и других некоммерческих организациях, ориентированных на детство, наставников хватит. А вот относительно руководства новой структуры на федеральном уровне и в регионах пока никто, похоже, не задумывался. Хотя одна из главных задач «Большой перемены» (или как-то еще) — реализация государственной политики в интересах детей и молодежи. Челябинский политолог Александр Мельников полагает, что «новая пионерия» задает тренд на появление новых персоналий на уровне регионов.

«Новая кадровая задача на перспективу. Очень интересным становится вопрос, кто возглавит региональное отделение организации. Снова нужно искать абсолютно свежие лица», — резюмирует Александр Мельников.