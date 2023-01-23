В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства в России

Законопроект разработали представители ЛДПР

Депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств и привлечении кредиторами третьих лиц для работы с должниками, просрочившими платежи. Соответствующий законопроект опубликовал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

«Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», — говорится в пояснительной записке.

Предлагается внести изменения в закон «О потребительском кредите», а также признать утратившим силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».