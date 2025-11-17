В Госдуме предложили увеличить отпуск россиян за счет выходных

Субботу и воскресенье хотят не засчитывать в качестве отпускных дней

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направила в правительство законопроект, изменяющий порядок расчета отпусков. Инициатива предполагает, что выходные дни не будут включаться в счет 28 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска, сообщает РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. По соглашению сторон отпуск может быть разделен на части, но одна из них должна быть не менее 14 календарных дней, что включает как рабочие, так и выходные дни.

Действующая система приводит к тому, что часть гарантированного времени для отдыха «съедается» законными выходными.

Депутаты предлагают изменить порядок расчета, чтобы работники использовали 28 дней отпуска более рационально и отдыхали более полноценно.