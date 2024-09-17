В Госдуме предлагают поручить охрану российских школ Росгвардии

Об инициативе вновь заговорили после ЧП в челябинской школе

В Госдуме обсуждают возможность привлечь для охраны российских школ сотрудников Росгвардии. Инициатива вновь на повестке дня после нападения вооруженного семиклассника на сверстников в челябинской школе № 68.

По мнению председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, трагедия в Челябинске «в очередной раз указала на системные проблемы с охраной российских школ».

«Партия неоднократно предлагала поручить дежурство у входа в школы профессионалам из Росгвардии. Они четко знают, как действовать при любой угрозе. Знают, как работать с современными техническими средствами, и в случае возникновения ЧП или теракта способны быстро нейтрализовать преступника», — указал парламентарий.

Напомним, в понедельник, 16 сентября, 13‑летний учащийся школы с ножом и молотком напал на одноклассниц и педагога, четыре человека пострадали.