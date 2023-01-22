В Госдуме опровергли исключение «Архипелага ГУЛАГ» из школьного курса литературы

Ранее с таким предложением выступил челябинский депутат Дмитрий Вяткин

В Госдуме опровергли информацию о том, что произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» уберут из школьной программы. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Вопрос об исключении произведения Александра Солженицына „Архипелаг ГУЛАГ“ не стоял и не стоит. Он не выносился ни на площадку „Единой России“, ни фракции партии в Госдуме»,— цитируют Ольгу Казакову в пресс-службе ЕР.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщил изданию ТАСС, что это была личная инициатива депутата Дмитрия Вяткина, и иметь продолжение она, скорее всего, не будет.

Напомним, ранее челябинский депутат Госдумы Дмитрий Вяткин призвал убрать из школьной программы литературные произведения, которые не прошли «испытания временем» и не соответствуют действительности. В числе таких произведений, по его мнению, — «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. При этом он добавил, что в школьный курс необходимо включить другие произведения, которые ранее были исключены из программы.