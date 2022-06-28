В Госдуме одобрили закон об обращении с навозом

Теперь побочные продукты животноводства не являются отходами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о побочных продуктах животноводства. Пленарное заседание состоялось сегодня, 28 июня. Текст документа опубликован на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».

Закон вступит в силу 1 марта 2023 года. Он дает определение понятию «побочные продукты животноводства». К ним отнесли навоз, помет, подстилка и стоки. Документ также дает определение, что такое обращение, хранение, переработка, транспортировка и использование побочных продуктов животноводства.

С введением мусорной реформы вопрос с обращением навоза стал актуальным для селян: местные полигоны и свалки прекратили деятельность, навоз не относится к ТБО, соответственно, никакого отношения к мусорным контейнерам не имеет.

Теперь по новому закону побочные продукты животноводства не являются отходами.

«Исключение — если во время проверки выявят нарушение требований к обращению с побочными продуктами животноводства, перечень которых установит правительство», — пояснило издание «Ветеринария и жизнь».

До принятия закона существовали разночтения в нормах Минсельхоза и Минприроды. Росприроднадзор считает, что предприятие обязано получать лицензию на переработку навоза в органические удобрения и платить сборы за вредное воздействие на окружающую среду. В Минприроде де-факто навоз не признается отходом.

Тревогу бьют экологи. Они считают, что новый закон может создать условия «для тотально биогенного загрязнения окружающей среды, включая источники водоснабжения и почвы». Так, например, в Челябинской области Россельхознадзор уличил крупный свинокомплекс в загрязнении полей бактериями и паразитами.

Пока же парламентарии считают, что действующее законодательство строго регламентирует деятельность предприятий, нарушающих экологическое законодательство.