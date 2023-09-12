В городе Челябинской области повторно зацвела яблоня

О чем говорит это явление

Бабьему лету рады не только люди, но и деревья. Пример тому — яблоня в Катав-Ивановске, которая зацвела в середине сентября. Местные жители запечатлели белые ароматные цветки, нежащиеся на еще пока жарком осеннем солнце. ИА «Первое областное» разобралось, что это значит с научной точки зрения, а также что повторное цветение сулит людям.

Ученые уверяют, что в таком явлении нет ничего необычного. Повторно деревья могут зацвести в сентябре в том случае, если тому благоволит погода. Также в период бабьего лета могут зацвести те почки, которые по каким-то причинам не успели сделать это весной.

В народе повторное цветение яблони расценивали и как хороший, и как плохой знак. Например, хозяина участка, на котором зацвело дерево, ждало увеличение достатка. А если в сентябре зацвела не одна яблоня, а сразу несколько — значит, будет больше свадеб, чем обычно.

Также наши предки верили, что если в сентябре зацвела яблоня, которая давно не плодоносила, случится несчастье. Горе в семье будет у того, кто ел плоды с такого дерева.

А еще цветение яблони в сентябре предвещает суровую зиму.