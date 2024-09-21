В городе Челябинской области на пешеходных переходах появились предупреждающие надписи

Горожане уже оценили результат

В Снежинске на пешеходных переходах начали наносить предупреждающие надписи. Они призывают пешеходов снять наушники, посмотреть по сторонам, отвлечься от гаджетов или взять ребенка за руку. Проект реализуют волонтеры «Росатома» в Снежинске совместно с юниорской ячейкой «Десант добра».

Предупреждающие надписи уже появились у школы № 135, на улице Нечая, проспекте Мира и других улицах. Их планируют нанести на самых загруженных в часы пик перекрестках и около образовательных учреждений. Надписи наносят белой краской и покрывают флуоресцентным слоем, чтобы они были видны и в ночное время.

«Проект реализуется на грантовые средства, полученные после победы в конкурсе „Социальные лидеры атомных городов“, и согласован с соответствующими службами и ведомствами»,— уточнили в пресс-службе волонтерского движения.

Местные жители уже оценили проект.

«Хорошее дело. Часто вижу детей и подростков, которые идут по зебре, уткнувшись в гаджеты»,— написала Антонина.